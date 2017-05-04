台灣瓜果暨雜糧嘉年華　周六登場

台灣瓜果暨雜糧嘉年華6日在台南區農改場登場。(莊曜聰攝)

今年主題是各式甜瓜。(莊曜聰攝)

木瓜雕刻而成的高跟鞋栩栩如生。(莊曜聰攝)

以黑米、紅豆、冬瓜做成的甜米糕創意料理，外型像冰淇淋。(莊曜聰攝)

2017台灣瓜果暨雜糧嘉年華將於6日登場，屆時在台南區農業改良場除了各式優良瓜果展示外，也少不了瓜果雕刻及雜糧料理競賽，今天的記者會中，大廚秀出絕技，將瓜果雕成高跟鞋、花籃、台灣牛等造型，細膩造型十分吸睛，還有以紅豆、冬瓜做成的冰淇淋米糕等創意料理，活動當天讓民眾有吃又有玩。

台南區農改場場長王仕賢表示，瓜果節活動迄今已經進入第11年，每年都會有不同的主題，除瓜果外也會結合其他農作，今年是以洋香瓜、香瓜等甜瓜為主，搭配現在正積極推廣的雜糧作物，希望透過產業文化活動，鼓勵國人多食用在地的農產品，活絡消費市場。

王仕賢說，這次活動由台南農改場、農糧署南區分署、台灣種苗改進協會等單位主辦，活動內容包含特色瓜果蔬菜及雜糧作物展示，並請來在地青農展售農特產品，每年都是重頭戲的瓜果雕刻及料理比賽更不可少；記者會中先為活動暖身，大廚許俊毅用一對木瓜雕出的高跟鞋栩栩如生，令人嘖嘖稱奇。

現在正值西瓜、木瓜等瓜果產季，受到今年產季少雨影響，產量及品質都比去年好，個頭大、甜度也高，農民慶豐收，在瓜果節結束後，包括學甲西瓜節、山上木瓜節等活動也都將緊接登場。

(中時)