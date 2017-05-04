高市衛生局封存29公噸春橋田產品
高雄市衛生局配合高雄檢警查獲春橋田公司涉改標及販售逾期食品，到前鎮區倉庫及苓雅區門市同步稽查，查獲業者涉嫌使用逾期原料分裝再製為「健康即食腰果」、「自然健康杏仁果（生） 」、「純原蔗黑糖粉」、「純原蔗黑砂糖」、「健康即食杏仁果」、「自然健康燕麥片」及「光中杏」等7項產品；衛生局立即封存現場違規原料及產品，約計29公噸，並全面下架。
衛生局表示，該公司以販售健康及保健食品類的堅果、燕麥片及蔗糖等為主，稽查當天於製造加工場所的報廢區內儲放大包裝黑糖、燕麥、杏仁果等多項逾期食品原料，廠內員工坦承使用報廢區逾期食品原料分裝再製。
衛生局指出，上述2處現場逾期食品有腰果、杏仁果、純蔗糖等7項產品，就涉嫌違規原料及產品封存約計29公噸，已令該公司將違規產品下架回收，並建立退貨機制。
另由檢調查扣攜回進貨單、出貨單及電腦等相關事證，釐清產品下游流向，衛生局已依檢調單位提供的下游廠商資料，通報所轄縣市衛生局監督下架回收。
而相關涉嫌改標延長有效日期的違法事證已由檢調查扣，全案由高雄地檢署偵辦中。
(中時)
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