文山水資源回收中心啟用 還有球場、公園
每日可處理2.9萬噸汙水，受惠10萬人的文山水資源回收中心今（4）日啟用，而且空間再利用，更在終沉池上方設置了籃球場、網球場，免費供民眾使用，一旁也有0.8公頃親水綠地，讓鄰近居民多了休閒空間。台中市長林佳龍出席啟用典禮，並到籃球場為包括SBL球星吳建龍在內的在地球隊開球，邀請民眾前來運動。
林佳龍表示，早期水資中心一說要蓋，地方都會抗爭，現在則相反，反而極力爭取。文山水資中心的環境營造相當好，民眾經過可能還以為是公共圖書館等公設，除了功能外，建物的設計考量美感與周遭景觀都讓大家喜歡親近，預計今年將代表台中市政府參加公共工程金質獎，期許榮獲佳績。
內政部常務次長邱昌嶽表示，汙水下水道建設是先進國家競爭力及永續發展的指標，內政部自76年起補助各縣市政府建置，目前進入第五期，林市長上任前，台中普及率僅10%，現在已達14%，台中現在除了每天可以處理10萬噸汙水，每月淨化水量可達3座石岡水庫的容蓄輛、服務45萬居民。
水利局表示，台中總接管戶數目前約14萬戶，至今年底預計可超過15萬戶。並向中央申請132億元的補助經費，持續投入擴增汙水處理量，明年底前再完成新建新光與豐原水資中心，及廍子水資中心擴建，屆時全市每日可處理汙水總量可達26萬噸，服務人口達百萬人以上。
(中時)
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