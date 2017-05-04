文山水資源回收中心啟用 還有球場、公園

文山水資源回收中心今日啟用，每日可處理2.9萬噸汙水，受惠10萬人。（台中市政府提供）

文山水資源回收中心今（4）日啟用，台中市長林佳龍（中）出席啟用典禮後，再為在地籃球隊開球。（台中市政府提供）

文山水資源回收中心今（4）日啟用，終沉池上方還設置了籃球場、網球場，免費供民眾使用。（黃國峰攝）

一旁也有0.8公頃親水綠地，讓鄰近居民多了休閒空間。（黃國峰攝）

每日可處理2.9萬噸汙水，受惠10萬人的文山水資源回收中心今（4）日啟用，而且空間再利用，更在終沉池上方設置了籃球場、網球場，免費供民眾使用，一旁也有0.8公頃親水綠地，讓鄰近居民多了休閒空間。台中市長林佳龍出席啟用典禮，並到籃球場為包括SBL球星吳建龍在內的在地球隊開球，邀請民眾前來運動。

林佳龍表示，早期水資中心一說要蓋，地方都會抗爭，現在則相反，反而極力爭取。文山水資中心的環境營造相當好，民眾經過可能還以為是公共圖書館等公設，除了功能外，建物的設計考量美感與周遭景觀都讓大家喜歡親近，預計今年將代表台中市政府參加公共工程金質獎，期許榮獲佳績。

內政部常務次長邱昌嶽表示，汙水下水道建設是先進國家競爭力及永續發展的指標，內政部自76年起補助各縣市政府建置，目前進入第五期，林市長上任前，台中普及率僅10%，現在已達14%，台中現在除了每天可以處理10萬噸汙水，每月淨化水量可達3座石岡水庫的容蓄輛、服務45萬居民。

水利局表示，台中總接管戶數目前約14萬戶，至今年底預計可超過15萬戶。並向中央申請132億元的補助經費，持續投入擴增汙水處理量，明年底前再完成新建新光與豐原水資中心，及廍子水資中心擴建，屆時全市每日可處理汙水總量可達26萬噸，服務人口達百萬人以上。

(中時)