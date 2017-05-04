環保公司頒發獎助學金 99名學生受惠

日友環保科技公司4日在元長國中頒發獎助學金，共有49名國小學生、50名國中學生受惠。元長國中表示，日友公司多年來發放獎助學金，對學生有正面的鼓勵及幫助，令人肯定，也期勉學生能夠心存感激、用心向學。

(中時)