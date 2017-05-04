北港警查空屋 發現贓車還逮到通緝犯

林姓竊盜通緝犯在麥寮鄉偷竊1輛小貨車打算作為犯案工具，北港警分局下崙派出所所長陳正雄4日執行空屋清查，發現贓車後在旁埋伏，見林男出現馬上攔截逮人，當場人贓俱獲。

下崙派出所今天上午執行轄區空屋清查，發現1輛自小貨車未懸掛車牌，車後噴有「農用」，相當可疑。經查證後確認是失竊車輛，研判偷車賊應該會出現，果然沒多久林男就現身，當場被逮。

警方清查林嫌的通訊錄，發現他與因毒品罪正遭通緝的黃姓前妻仍持續往來，員警便假裝林男以通訊軟體與黃女聯繫，約在超商見面，順利將黃女緝捕歸案。

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(中時)