科普環島列車又來囉！學生努力闖關拿獎品
台灣科普環島列車今天第二度來訪花蓮，分別停靠富里、壽豐2站，在由東華大學的「生態奈米與環境工作坊」團隊的協助下，9所國高中輪番上車挑戰科普實驗闖關活動，讓科學也可以很生活化！
科技部推動的「台灣科普環島列車」，由遠哲科學教育基金會、中國化學會、國家實驗研究院、台灣默克集團等單位與搭乘科普列車的乘客進行互動，藉以提升全民對科學的認識與興趣，自5月2日台北出發後，展開為期4天的環島行程，沿西部幹線南下，全程共停靠19個車站。
花蓮2站由國立東華大學負責，關卡由環境學院自然資源與環境學系副教授楊悠娟所主持的「生態奈米與環境工作坊」團隊所設計，楊悠娟說，國內學生雖擅長科學考試，但往往只停留在應考能力，以致學生無法在生活中融入科學。
上午科普列車抵花蓮富里站，學生除了在4個車廂中參與測水質硬度、太空測彗星等科學遊戲，車站外則有玉里高中帶來的酒精槍，讓學生從遊戲中玩科學；下午列車抵達壽豐站，由壽豐鄉內10個國中小學童參與，場外則設計15關卡，為鼓勵學生踴躍參與，更贈送時下流行的「指尖陀螺」給完成所有關卡的學生。
壽豐站活動進行時，東華大學校長趙涵捷在致詞遇到麥克風突沒聲音，後來才發現是因為無線電波遇到障礙物會多重反射，影響收訊效果，他笑稱「這就是科普最重要的精神」。透過闖關遊戲活動，讓學生同時參與、並設計，誘發學生從生活中發現科學蹤跡，進而改變他們對科學只有考試用得到的觀念。
(中時)
關鍵字：科普環島列車
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