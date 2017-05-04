榕樹根破壞操場跑道 水燦林國小頭痛
水林鄉水燦林國小操場周邊種植100餘棵榕樹，但因樹齡已50餘年，樹根竄生造成操場跑道隆起，影響運動安全，校方4日表示將爭取經費重鋪跑道，並在操場周邊設置排水系統，用以阻斷樹根。
水燦林國小燦林校區於50年前啟用，當時校方在操場周邊種植180餘棵榕樹綠美化，形成壯觀的榕樹走廊，是學校的一大特色，也是校友共同的回憶，不過為數眾多的榕樹，卻也意外的成為破壞跑道的元凶。
校長蔡幸伸表示，學校在7、8年前鋪設PU跑道，後來發現樹根竄生造成操場跑道隆起，5年來共施設2次截根牆，但還是無法有效遏止樹根竄生，目前10個跑道已剩3、4個是平整的，其餘都出現隆起現象。
目前學校已計畫爭取經費重鋪跑道，並在把最外圍的2個跑道變成排水溝，藉此阻隔樹根的竄生，不過所需費用約需5、600萬元，需要縣府與中央共同協助。
民眾說，燦林校區位於市區，是許多人運動的場地，樹根造成跑道隆起，已造成不少人跌倒，學童平日在學校活動，隨時可能被樹根絆倒，安全堪虞，一定要設法改善。
學校榮譽家長會長李明遠表示，榕樹走廊是學校的特色，但部分榕樹因竭根病隨時可能傾倒，且樹根已漫生至跑道造成凹凸不平，危及學童與到校運動的民眾，希望相關單位設法協助，解決這個各校都可能面臨的問題。
(中時)
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