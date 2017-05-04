憂鬱防治募款 學生跑操場1圈六輕捐1元
台塑六輕、麥寮高中與董氏基金會合作，學校師生每跑操場1圈，六輕即捐助1元給憂鬱症防治公益團體，4日結合樂動校園活動，180名學生賣力跑操場，目標是募得5萬元做為憂鬱症防治基金。
董氏基金會今天在麥寮高中舉辦樂動校園活動，由台塑六輕麥寮管理部副總經理陳文仰、長庚科大護理學院院長陳美燕、麥寮高中校長林正雄、董氏基金會主任葉雅馨共同主持，180名同學與活動大使「樂心弟」一起跑操場。
學生表示，3月起至6月，只要每跑1圈操場，六輕便捐助1元做為憂鬱症防治基金，這個活動非常有意義，因此大家只要一有空，便相約跑操場，不僅做愛心，也可藉由跑步讓自己更健康，可說是一舉兩得。
目前全校師生共約跑了2萬圈操場，校長林正雄說，大家的目標是5萬圈，希望募得5萬元，幫助社會上許多受憂鬱症所苦的人。
陳文仰指出，台塑六輕本著「取之於社會、用之於社會」理念，進行免費健檢、預防肝癌、菸害防制等健康促進活動。此次捐助憂鬱症防治基金，希望藉此幫助更多人，讓大家身體更健康、心情更愉快。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。