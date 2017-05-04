憂鬱防治募款 學生跑操場1圈六輕捐1元

麥寮高中師生每跑操場1圈，台塑六輕即捐1元給憂鬱症防治公益團體。（張朝欣攝）

台塑六輕、麥寮高中與董氏基金會合作，學校師生每跑操場1圈，六輕即捐助1元給憂鬱症防治公益團體，4日結合樂動校園活動，180名學生賣力跑操場，目標是募得5萬元做為憂鬱症防治基金。

董氏基金會今天在麥寮高中舉辦樂動校園活動，由台塑六輕麥寮管理部副總經理陳文仰、長庚科大護理學院院長陳美燕、麥寮高中校長林正雄、董氏基金會主任葉雅馨共同主持，180名同學與活動大使「樂心弟」一起跑操場。

學生表示，3月起至6月，只要每跑1圈操場，六輕便捐助1元做為憂鬱症防治基金，這個活動非常有意義，因此大家只要一有空，便相約跑操場，不僅做愛心，也可藉由跑步讓自己更健康，可說是一舉兩得。

目前全校師生共約跑了2萬圈操場，校長林正雄說，大家的目標是5萬圈，希望募得5萬元，幫助社會上許多受憂鬱症所苦的人。

陳文仰指出，台塑六輕本著「取之於社會、用之於社會」理念，進行免費健檢、預防肝癌、菸害防制等健康促進活動。此次捐助憂鬱症防治基金，希望藉此幫助更多人，讓大家身體更健康、心情更愉快。

(中時)