婦割傷手腕血流不止　警車鳴笛開道急送醫

許姓婦人昨（3）日在住家洗碗，不慎割傷手腕，送醫過程巧遇三峽分局警方協助，緊急送醫後幸無大礙。（吳堂靖翻攝）

許姓婦人昨（3）日上午12時許在三峽區住家洗碗時，不慎打破碗割傷手腕，當場血流如注，兒子趕緊駕車載婦人就醫，恰巧遇到車潮，所幸三峽分局成福所李副所長執行勤務經過，立即駕駛巡邏車鳴笛，載許姓婦人趕往恩主公醫院，所幸無大礙。許姓婦人及家屬特別在臉書PO文感謝警方協助。

(中時)