女作家案 法界：須考慮周詳 不要隨輿論起舞
才女作家林奕含自殺身亡爆疑遭到補教名師誘姦導致，台南檢警在各方的壓力下，成立專案小組展開調查，南部一名專辦性侵害案件的檢察官表示，此案當務之急，就是趕快約談死者父母、就診醫師或社工找傳聞證據，但法界人士多數均認為，將來要定狼師的罪，非常的難。
這名檢察官表示，才女作家的家長指控狼師誘姦其女兒的時間，在8、9年前，目前台南檢警可以偵辦的方向，如果林女是在16到18歲期間，遭到狼師誘姦，如果一開始是半推半就，就算後來是「合意性交」，也可以追究刑責；另一個方向，則是利用權勢性交罪，不過這名狼師是補教老師，要套用此法條很難。
檢察官認為，不管套用那一條罪，最重要的就是找證據，由於當事人已經身亡，因此得找傳聞證據，可以訪談死者父母、就診醫師、社工和出版社，朝這幾個方向來找尋蛛絲馬跡，雖然很難，但也是要嘗試看看，至少給外界一個交代。
不過律師鄭深元和張佩珍都認為，此案至目前為止，連當事人的父母都不願意出面指控，要追究狼師的刑責，難度非常高；剛從特偵組檢察官退下來當律師的鄭深元，甚至還提醒檢警，偵辦此案，一定要考慮周詳，千萬不要隨輿論或民代起舞。
(中時)
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