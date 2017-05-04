吃安眠藥還開車 闖紅燈撞騎士渾然未知

黃姓女子在睡前服用安眠藥後，突然腹痛如絞，自行駕車準備就醫，沒想到竟闖紅燈撞飛騎士，黃女仍渾然未知、一路向前，被逮後稱吃藥、什麼都不記得了，桃檢審酌雙方已達成和解，被害人也願意原諒，予以緩起訴處分1年。

45歲黃姓女子，去年7月4日晚間11點，在蘆竹住家服用2顆安眠藥準備就寢，沒想到鬧肚子疼，痛到忍不住，連忙自己開車要到醫院掛急診，行經桃園區中正、莊敬路口時，卻闖紅燈追撞前方停等紅燈的機車，騎士和乘客當場噴飛人車倒地，黃女肇禍後卻逕自駕車離開。

警方獲報後循車號逮人，她稱吃了安眠藥後，對於開車途中發生什麼事都已經沒有印象，被依法送辦。

檢方調查發現，黃女仍記得行經中正路時車子有晃動，曾往前開後停在路邊，搖下車窗往外看，檢方認為她知道發生車禍，卻沒有協助受傷騎士、也沒有等待警方到場，認定有肇逃，加上明知服用安眠藥後不能開車仍手握方向盤，涉犯公共危險罪嫌。

檢方考量她認罪且與騎士達成和解，將黃女緩起訴1年處分，並須在6個月內向國庫支付4萬元、參加3場法治教育課。

(中時)