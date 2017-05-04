警政署首度結合遶境活動 反毒花車掃街宣導

立法院長蘇嘉全、中信反毒教育基金會副董事長王卓鈞、刑事局長劉柏良等人，皆出席松山慈惠堂「台北母娘文化祭」活動。(林郁平翻攝)

警方出動2輛花車掃街宣導反毒。(林郁平翻攝)

警政署首次與松山慈惠堂「台北母娘文化祭」結合，辦理一系列反毒宣導活動，在今(4)日、明2天的保民遶境中，出動2輛反毒花車跟隨遶境隊伍，穿越信義、松山、中山區多個重要指標路段沿路掃街宣導，並將在周末小巨蛋的「弘揚母愛音樂晚會」中播放反毒微電影「勇敢的心」。

刑事局表示，松山慈惠堂「台北母娘文化祭」今年已邁入第10年，是北市重要民俗盛事之一，今年首度與其結合辦理一系列反毒宣導活動，並將在6日小巨蛋「弘揚母愛音樂晚會」中，播放由藝人Janet、瑤瑤、楊程鈞、林美照等人為警方公益代言拍攝的反毒微電影「勇敢的心」。

警方指出，去年在緝獲毒品案件數、人數、重量各方面均取得近10年新高的成果，成效斐然，今年除了在查緝面持續全力掃毒外，更從預防面雙管齊下，喚起民眾反毒意識，要讓「毒品零容忍」成為全民共識，此次警政署結合松山慈惠堂辦理反毒宣導活動，就是希望借重民間組織充沛的社會影響力，帶動全國民眾正視毒品的危害。

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(中時)