小心恐怖情人 大葉大學辦性別平等教育體驗活動

參與學生透過擲骰子抽題目。(謝瓊雲攝)

大葉大學學務處學輔組性別教育活動，透過闖關遊戲，讓學生學習親密關係中的良好互動。(謝瓊雲攝)

大葉大學學務處學生發展輔導組4日中午舉辦性別平等教育體驗活動「One Peace～ Love～愛的世界沒有危險」，促進學生思考、學習如何面對愛情裡兩性相處的世界。

闖關活動包含是非題與開放式問答，如：想分手但對方不肯，甚至給予威脅怎麼辦？引導學生思考並建立正確的性別觀念，關主再針對學生的答案給予回應。「王子公主沒有病」關卡，題目設計以迪士尼六部經典電影為背景，希望能幫助學生打破性別刻板印象，尊重每個人不一樣的特質。

學務處學生發展輔導組組長李晶菁表示，親密關係深深影響著人的情緒，有時會因過度想要擁有，變得情緒化、退化和神經質，若無適當的自我覺察和控管，往往就會成為恐怖情人而不自知。

李晶菁指出，這學期的心理衛生週活動，以性別平等教育為主題，希望引導學生了解，戀愛中的哪些行為跟互動是不恰當的，並增加對性別的認知，減少性別刻板觀念，學會互相尊重。

生物資源學系大四生陳慶瑋說，當關主問他「每當小矮人出門工作時，白雪公主在做什麼？」他很自然地回答「做家事」，關主進一步告訴他這是傳統的「男主外、女主內」價值觀，讓他注意到看似平常的事，其實有很多可以再思考的地方。

(中時)