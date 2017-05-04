計程車空車進入火車站前區 台東警方將加強取締

台東火車站有計程車排班專區，計程車須依序排隊載客。(黃力勉攝)

台東火車站前新建計程車排班專區，專供計程車依序載客使用，不過有計程車司機在一般民眾停等區攬客，損及其他計程車的權益，也造成攬客亂象，對此台東縣政府道安會報通過決議，從5日開始將禁止未載客計程車進入站前動線，違者最高將處3000元罰鍰。

台東縣政府指出，警方將在明天開始加強執法，凡是未載客的計程車開進站前車道，將依道路交通管理處罰條例第38條開罰，罰鍰為1500元以上、3000元以下，呼籲計程車司機勿以身試法。

(中時)