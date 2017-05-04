補習班默許職場性騷擾 勞工局罰10萬
姑息職場性騷擾，小心吃上罰單！新北市某美語補習班老師小倫（化名）長相清秀，同事多次以工作為由，強行擁抱、襲臀。豈料，她向雇主反映後，雇主卻認定小倫「情緒不穩」。小倫憤而向勞工局申訴，勞工局調查後發現，雇主確實未法調查，依法開罰10萬。
近30歲的小倫在某美語補習班教學，男同事多次藉討論課程為由接近她，不僅突然會從背後擁抱，更曾直接伸出鹹豬手摸臀，讓小倫不堪其擾。但雇主卻一口咬定性騷擾不存在，直說是小倫「情緒不穩」，不但未調查，更未處理，讓她工作深陷恐懼，最後向勞工局申訴。
勞工局調查發現，雇主僅主觀認定沒有職場性騷擾，不但未啟動調查，也未改善職場環境，故依《性別工作平等法》開罰10萬。
勞工局表示，近年職場性騷擾申訴案件逐年上升，2014年僅10案，至去年已增加到19案。以去年為例，19案中多數都是雇主忽略法律規定調查，或是主觀認定無職場性騷擾，最後成立8件、開罰120萬。
勞工局也從過去案件發現，多數雇主認為，要先確定是否是職場性騷擾後才展開調查，但依《性別工作平等法》規定，雇主在「知悉當下」就要啟動調查；若確定成立性騷擾成立，也要對當事人懲處、避免讓雙方單獨處於同一空間，否則可依法開罰10到50萬。
(中時)
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