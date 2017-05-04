遭質疑態度不佳 南港警方澄清驅離違停並無不當

有網友在臉書NPA署長室反映，指2日晚間8時許，有運將在南港車站前，因紅線臨時停車下客，遭南港派出所員警攔檢稽查，員警執法過於嚴苛且態度不佳。

南港分局今(4)日澄清，員警當日執行計程車違規稽查取締勤務，發現鍾姓駕駛紅線違規停車下客，員警見狀上前驅趕，但鍾男仍執意停靠，員警要求他出示證件，鍾男卻拒絕出示，並表示忘了身分證號，他只是臨停讓外國客人下車，為何警察要開單。員警告知鍾男若不配合將依規定逕行舉發，鍾男聲稱有心臟病要去就醫，員警便讓其離去。經查證，員警在執勤過程中態度良好，並無不當，且全程都有錄音錄影。

警方呼籲，因南港車站往來旅客眾多，將持續加強南港車站周邊計程車稽查作為，請職業駕駛人務必遵守交通規則，以確保民眾乘車安全及交通秩序。

(中時)