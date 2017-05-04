救護人員即時CPR 鬼門關前搶回98歲老翁

台東縣消防局接獲池上98歲老翁昏倒、失去生命跡象的救護案，立即派員前往救護，到達現場時發現老翁沒有脈搏、呼吸微弱，救護人員立即CPR搶救，同時架設自動體外心肺復甦機，順利將老翁從鬼門關拉回，日前康復出院。

救護人員表示，抵達現場時老翁已機沒有脈搏，呼吸則非常微弱，經評估後立即啟動CPR搶救，並以自動體外心肺復甦機急救，隨後急救出現效果，老翁開始自主呼吸、恢復心跳，因此也立即給氧，送抵醫院後就已經恢復意識，在醫院的照顧後恢復良好，日前康復出院，讓救護人員也感到開心不已。

(中時)