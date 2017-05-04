違法捕獲70斤高級漁獲 最高恐罰30萬

漁船違法攜帶魚叉。（張穎齊翻攝）

林姓船長等人違法用魚叉刺穿龍蝦。（張穎齊翻攝）

林姓船長等人違法用魚叉刺穿漁獲。（張穎齊翻攝）

昨日上午岸巡2總在基隆北方三島海域發現1艘漁船停泊在運補碼頭處，船上的53歲林姓船長與2位船員穿戴潛水裝備，並攜帶魚叉，未經申請登上基隆嶼，違法捕獲龍蝦等70斤高級漁獲，岸巡人員通報海巡隊後，在晚上11時於八斗子漁港將其逮捕歸案。

林姓船長等三人逃逸到八斗子漁港登岸，此時基隆海巡隊、八斗子安檢所以在此等候，立刻上船檢查，查獲龍蝦、黑毛、白毛與剝皮魚等70斤高級漁獲，漁獲身上都有被魚叉刺穿小洞的痕跡。

岸巡人員表示，當時準備盤查蒐證時，林姓船長和船員快速跳上船逃逸，隨即駛離碼頭，岸巡人員趕緊通報第2巡防區，並通報基隆海巡隊共同查緝，在八斗子漁港成功逮捕他們。

林男等人到案後認罪，岸巡昨將3人函送基隆市政府裁處，將依漁業法第6、41及64條裁處6至30萬元罰鍰。

(中時)