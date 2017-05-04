槓上前妻現任丈夫 男持牛排刀刺殺對方

林姓男子為林女前夫，於2016年8月9日前往林女位於美國休士頓的住處，不料林男與林女的現任丈夫因一言不合發生肢體衝突，過程中林男竟拿出牛排刀刺向對方左胸，造成林女丈夫外傷性氣胸、腎臟撕裂傷等，後還傳Line要脅林女保密，並嗆「可惜了！真後悔沒把他殺死」。新北地檢今依殺人未遂罪嫌起訴林男。

(中時)