枕邊人鬧自殺 莽夫醉騎求助警方被送辦

劉姓男子醉騎上路，被依公共危險罪嫌送辦。(翻攝畫面)

劉妻買3大包木炭揚言燒炭輕生。(翻攝畫面)

44歲劉姓男子昨(3)日騎乘機車至派出所報案，稱妻子購買木炭返家欲燒炭輕生，屢勸不聽，請求警方協助。員警到場後，發現劉妻已購買了3包木炭，有自殺傾向且滿身酒氣，將劉妻帶回所內安撫；由於劉男也因喝醉酒騎機車，且酒測值高達0.47mg/L，當場依公共危險罪現行犯逮捕並上銬。

沒想到，王女見劉男遭上銬，雙方發生激烈口角，劉妻指責丈夫不應酒後駕車，劉男無辜說：「要不是為了阻止妳自殺，我也不至於酒駕」，警員暫時支開雙方，先將劉男帶離辦公室。

見老公被帶走，劉妻態度180度轉變擔心哭問：「我老公會不會被關」，警察不斷安撫劉妻冷靜下來，直說會在筆錄中記載「劉男係為阻止妻子自殺，情急下才騎車至派出所報案」，盼檢察官給予劉男緩起訴處分，也勸她不要再有輕生念頭，家事以和為貴。

警方初步了解，劉姓夫妻為了經濟問題在家喝酒解悶，擦槍走火演變成爭吵，劉妻一氣下買木炭揚言燒炭輕生。

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(中時)