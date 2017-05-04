汽車考照新制上路 駕訓班學費看漲
汽車考照制度5月1日起上路，除場地路考外，還多了「場外路考」，駕訓班授課時數將跟著拉長，民眾學開車要有增加花費的心理準備，不過業者認為加考道路駕駛是有助於民眾安全及成效的。
基隆駕訓班業者表示，因為多了場外路考，授課時間可能從原先1個月，多拉長5天到14天，學費也會調漲到2千元左右，報名人數有受到影響而減少，但加考場外路考對於學員的學習成效和交通安全，仍是採正面的態度。
駕訓班業者指出，很多學員大多是心理因素關係才覺得很難，而且考到之後又不敢開。現在新制上路，可以讓學員克服實際上路的不安，更能提升用路人的安全。
公路總局表示預計最快8月將檢討駕訓班費率，對此業者表示，目前是開放報名，新制的學員還未正式上課，又因8月還有變動的問題，所以至今報名人數仍偏少。
(中時)
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