音樂祭將同台Rain 網紅「聖結石」成就歸功勤勞

聖結石的自創曲MV獲雙破百萬點閱率。（圖/上行娛樂提供）

聖結石的自創曲MV獲雙破百萬點閱率。（圖/上行娛樂提供）

超級網紅新生代聖結石（Saint）的自創曲〈安儷〉MV，在臉書和Youtube雙雙破百萬點閱率，優異成績讓他成為當紅炸子雞，將於6月3日現身泰國曼谷的「Viral fest Asia」音樂祭，與韓國的Rain、日本的AKB48同台演出！

聖結石被定義為網紅、諧星，事實上，他有演員、導演、編劇、主持人等多重身份。科班出身、畢業於南強工商影視科戲劇組的他，在《大學生了沒〉初露頭角，也曾在電視台做過執行製作助理。

對於首支單曲MV大破雙百萬，聖結石感性說：「我記得當時我剛退伍，經由朋友的介紹加入了直銷，想說找幾個死黨朋友幫忙加入一下，但是大家卻面有難色，我一開始還不理解，但幾年過後我脫離了直銷環境，想到這件事情覺得自己很可惡，怎麼能為了利益而利用友情。」他不忘附註解釋：「有問題的是我當時的利益取向想法，與直銷、商品本身無關。」

聖結石的臉書擁有51萬名粉絲，笑稱一切歸自己的勤勞，堅持每天晚間6點曝光1則影片，堪稱網紅界的拼命三郎，就像永不打烊的便利商店。聖結石首張EP將於6月9日發行。

(中時)