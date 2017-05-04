中研院鼻噴劑治療 可望終結阿茲海默症

中研院團隊歷時9年，設計出阿茲海默症新療法，將特殊合成的「胜肽」透過鼻腔噴劑送入腦部，能有效抑制阿茲海默症病徵「澱粉樣老年斑塊」在腦部生成，且無任何副作用，不像傳統藥物治療會產生頭痛等不適，可望使人類終生免於阿茲海默症的侵擾。

中研院表示，澱粉樣老年斑塊的組成是腦中的蛋白質片段「Aβ胜肽」累積而成，雖然Aβ胜肽在腦中可以被酵素水解，但若產生速率超過清除速率，Aβ胜肽就會聚集形成老年斑塊，導致腦神經細胞死亡。老年斑塊可能於患者發病前20年就開始形成，如何讓清除速率高於生成速率，便成了預防阿茲海默症的重要指標。

此項發現的研究團隊成員、中研院生物化學研究所副研究員陳佩燁指出，傳統治療阿茲海默症是以服用藥物症狀治療為主，但副作用很多，例如頭痛、便祕、拉肚子、倦怠等，導致患者用藥意願低落。

陳佩燁表示，研究團隊透過生態合成出「R8-Aβ(25-35)-PEI胜肽」，透過動物實驗證實，此種胜肽不會在腦部形成老年斑塊，還會和Aβ胜肽競爭位置，阻止Aβ胜肽在腦部累積老年斑塊，「就像幼稚園小孩子搶位置一樣，佔住你的位置，讓你無法聚集」，可使Aβ胜肽以單體存在，以利腦中酵素將其分解，在動物實驗中也未發現其他副作用。

陳佩燁表示，這套研究僅靠中研院的業務費用支應，花了9年才有研究成果，對外發布的用意是希望能有國內廠商能接手，繼續做臨床實驗。此方法使Aβ胜肽被腦中酵素水解的速率比累積成老年斑塊更快，可望使人一生都能免於阿茲海默症發病的困擾。

中研院表示，隨著人口老化，阿茲海默症病患人數急遽增加，且確診後仍有4年至20年的壽命，對病患家屬及社會造成很大的經濟負擔，若能持續延緩發病，將可大幅度減少家庭支出，這項成果已於2017年3月29日發表於國際專業期刊《歐洲分子生物組織之醫學生物》(EMBO Molecular Medicine)，研究團隊也正在申請專利。

(中時)