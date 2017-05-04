浮洲火車站漏水地磚破 李婉鈺要求限期改善

李婉鈺質疑一到下雨天車站就出現漏水情形。（王揚傑攝）

新北市議員李婉鈺接獲民眾陳情，浮洲火車站出現站體漏水、地磚破損、無障礙扶手鬆動等大小缺失。今（4）日下午李婉鈺邀集台鐵、捷運局人員到場會勘。

會勘時，李婉鈺提出1樓無障礙斜坡道扶手鬆動、候車室牆壁窗戶漏水、月台地磚破裂及月台支架尖銳等缺失，同時針對一到下雨天，候車室必須拿水桶接水、月台遮雨棚包覆不足，候車乘客淋成落湯雞等問題，要求相關單位改善。

台鐵與捷運局人員表示，2周內會提出改善期程，至於現在就能動手改善的部分會立即來做。

(中時)