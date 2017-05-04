女尋不著親人長眠地 警協助了心願

來自屏東的陳姓女子一家人，日前到高雄市岡山分局嘉興派出所求助，值班警員陳柏宏了解求助動機後，原來陳女親人的骨灰罈，置放在轄區內的一間寺廟內，可是僅年幼時隨長輩前來祭祀，之後相隔20多年再也沒來過，對於骨灰罈正確安置地點，已不復記憶，不知如何是好。

員警說，轄區多為山區田野，所以寺廟及靈骨塔等宗教建物眾多，員警先耐心詢問女子記憶中，親人骨灰罈安置地點附近的地形及建物特徵，然後一一過濾比對，符合描述的場所，最後終於找到女子親人的骨灰罈的暫置處，就是岡山、阿蓮區交界的僧寶寺。

陳女在員警的熱心協助下，順利前往寺廟祭拜親人，幫助她完成多年的心願，激動地不禁紅了眼眶，直向員警說謝謝。

(中時)