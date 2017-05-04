趕鳥不用人力 台東小米收成加倍
台東農改場今(4)日在金峰鄉嘉蘭村，舉辦小米有機栽培鳥害防治示範觀摩會，吸引約50位農民參加。農改場副場長陳昱初表示，小米受到鳥害影響，收成可能僅剩5成，加裝人型趕鳥器或防鳥網，將能讓收成多一倍，收益將能明顯提升。
今天農改場在嘉蘭村拉冷冷部落舉辦示範觀摩，並有防鳥網與人型趕鳥器的對照組現場示範，防鳥網以竹子當基柱，並以網子將整塊小米田圍住，將能完全阻隔鳥類進入。
人型趕鳥器則是由農改場開發，並技術轉移由廠商量產，以人型的機器人拉動繩索，發出聲響、反光等，將能讓鳥類害怕不敢靠近，機器人以太陽能驅動，不需額外電費支出。
陳昱初表示，一般小米田沒有鳥害防治，甚至會有5成的小米遭鳥類吃掉，對農民損失甚鉅，經過農改場研究，人型趕鳥器能讓收成達到9成，防鳥網則能讓收成達百分之百。
他說，人型趕鳥器造價約3萬元，就能趕約1甲大的小米田，防鳥網造價高，每分地的網子價格就約1萬多元，施工安裝費還要額外加上，網子約2年就毀損，價格相對高昂，因此鼓勵農民使用人型趕鳥器即可，不過鳥類對於人型趕鳥器也會習慣，2種方式各有優缺點。
台東農改場副研究員陳振義指出，小米結穗到收成約35天的時間，如果僱用工人趕鳥需要3萬多元的支出，利用機器人代勞效果不錯，另外他也呼籲農民要採輪作方式管理，將台灣藜、樹豆或洛神等作物輪作，搭配有機肥料，可以避免地力流失。
(中時)
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