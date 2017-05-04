教廷宣布：與緬甸建立正式外交關係

緬甸實質領袖翁山蘇姬。（新華社）

教廷宣布，已在當地時間4日與緬甸正式建立全面外交關係。圖為教宗方濟各在2015年發表演說畫面。(圖/翻自鳳凰網)

教廷宣布，已在當地時間4日與緬甸正式建立全面外交關係，雙方已達成協議，讓緬甸被國際社會接納，邁出了新的另一步。

緬甸實質領袖、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)，今天晉見天主教教宗方濟各(Pope Francis) ，會面後不久，教廷便宣布此事。緬甸與教廷建立全面外交關係，代表緬甸積極加入國際社會的最新行動。梵蒂岡表示，將任命教廷駐緬甸大使，緬甸政府也將在梵蒂岡開設大使館。

教廷表示，建交是要推動兩國建立友誼。緬甸五千一百萬人口中，有約百分之一是天主教徒。日前，緬甸政府才因為被指控種族清洗信奉伊斯蘭教的羅興亞族人，受到方濟各嚴詞批評，指羅興亞人只因堅守自己的信仰，就受到折磨與殺害。

(中時)