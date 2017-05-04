《了解與互信 兩岸一定旺》全球鷹.末日客機.民兵-3接連曝光!美軍放消息？

《了解與互信 兩岸一定旺》

《了解與互信 兩岸一定旺》

朝鮮半島情勢緊張，美國不但七天之內兩度試射可以搭載核武彈頭的民兵三型洲際飛彈，全球鷹無人偵察機也已部署在日本的橫田基地，甚至真的爆發核戰時，川普、家人與國防部長等要員，都可以登機保命的"末日客機"畫面也公布了，川普真是做好核戰準備嗎?

另外，從最新的各項軍事行動和政治語言來看，川普主政下的美國又回到了一中政策，台灣在如此的國際現實中，未來的路又該怎麼走？

本集來賓

葉耀鵬 前監察委員

帥化民 前國民黨立委

黃敬平 軍事評論員

魏東旭 軍事觀察員 (北京連線)

(中時電子報)