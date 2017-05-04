「冠脂妥」偽藥案2嫌 延押2個月獲准

全台逾57萬人使用的降血脂藥「冠脂妥」3月爆出遭不法集團仿冒，主嫌潘立武，與共犯潘駿達涉嫌偽製批號MV503藥品，3月6日遭法院羈押禁見，2個月羈押期將屆滿，新北地檢署日前向法院聲請延押獲准，並持續追查下游廠商及了解偽藥製程。

(中時)