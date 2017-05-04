張秀卿求子失敗想借卵 老公Man回：我要我跟妳的小孩

張秀卿。(本報系資料照，陳俊吉攝)

張秀卿與老公王國贊感情甜蜜。(本報系資料照，盧禕祺攝)

46歲台語歌后張秀卿3年前再嫁小12歲老公王國贊，一直想為老公添丁，然而她試盡所有方式，肚子依舊沒消沒息，令從小就有潔癖的她，一度考慮借卵，完成求子心願。

張秀卿為了求子吃盡苦頭，曾做試管手術，但服藥卻讓她體重暴增17公斤，確定試管失敗後，更讓她沮喪了好一陣子。據《鏡週刊》報導，老公雖然不介意有無小孩，但張秀卿還是想完成求子夢想，甚至願意放下心理潔癖，考慮借卵。

張秀卿苦笑表示，年輕女孩的卵子很健康，所以有想過要借她們卵子來跟老公配對。不過張秀卿的想法立刻被丈夫打槍，「我想要的是我跟妳的小孩，而不是別的女人的。」讓她感動淚崩。

(中時電子報)