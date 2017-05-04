國體法初審通過 單項協會今年全面改選

體育署長林德福表示國體法修正雖有過渡期，未來應該能讓台灣體壇更公開透明。（李弘斌攝）

以「財務透明、業務公開、組織開放、營運專業」為號召的國民體育法修正案，3日經立法院完成初審，三讀通過後國內共82個「特定體育團體」都得依法修改組織章程，於半年內完成改選工作，踏出體壇全面改革的第一步。

體育署長林德福4日在記者會表示，國體法修正是因應外界期待，盼讓體育運動的環境與規範更加周延。儘管有不少熱心體育、出錢出力的協會理事長，在這波改革聲浪中遭到波及，但修法後實際衝擊並不大，只是過渡期難免。

「這段時間很多協會受到池魚之殃，累積很多不愉快的心情，有時候我替他們緩頰，也會遭殃，」林德福說，這些企業大老闆要賺錢「也不是來這裡」，真的是熱愛體育，「相信這是過渡期，半年後協會的會員開放、會務專業，會更受到社會大眾青睞，我也會和他們一起度過。」

國體法修正案的核心部分，是針對俗稱單項協會的「特定體育團體」，也就是具國際體育組織正式會員資格之全國性體育團體，因為受政府補助且具高度公共性，理應受外部監督，盼藉修法達到組織開放與財務透明的目標。

因此，在本次修正案第32條，明訂「特定體育團體會員組成，應以開放人民參與為原則」，就是呼應外界聲浪，要讓關心運動的一般民眾也能參與協會運作。

至於一般民眾的理事代表要占幾席，團體、個人會員如何區分？由於各運動協會的情況不一，比如中華足協在國際足總的要求下，已改為全部團體會員制，各協會必須訂定新的組織章程，報體育署許可。

此外，這次修法也要求全體理事總額須有5分之1為現任或曾任之國家代表隊選手，保障選手聲音不會被忽視。帶修正案三讀通過，各協會必須在半年內按新組織章程改選理監事會，今年3月才完成改選的中華排協也不例外。

國體法修正案第35條，也要求協會決算及財務報表必須由會計師查核簽證，並在官網建置財務公開專區，達到「財務透明」的改革。林德福說，如此協會運作「昭信天下」，熱心出錢的理事長不用擔心被指指點點，也是好事。

(中時電子報)