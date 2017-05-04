再現橋頭意象 高捷高架橋柱粉刷

橋頭區彩虹橋即將重新粉刷上色。(郭韋綺攝)

高捷進入橋頭區的高架橋柱，綿延數百公尺，橫跨在台一線省道上形成長長的走廊，象徵橋頭區作為北高雄進出的門戶，為了增加城市光彩，每座橋梁被漆成各自不同顏色，從遠處望去，層疊視覺效果猶如一道彩虹，成為橋頭重要意象。

不過原本炫麗的色彩，經過長時間的日曬雨淋，逐漸失去了光彩，斑駁的油漆，給人一種沒落老舊的氣息，與鄰近蓬勃發展的新市鎮，形成強烈的對比。立委邱志偉多次路經此處，感受到陳破的意象帶來的不協調，凸顯了城市治理的缺口，因此邀集台灣中油公司與橋頭區公所現勘，研商如何重新擦亮這個橋頭重要的入口意象。

經協調後，中油公司本著敦親睦鄰的精神及當初補助鄉公所進行此處意象營造的目的，將出資協助彩虹橋後續的更新再造，包含夜間燈飾的修復與油漆的刮除再塗刷工程，全部經費預計約300萬元。今年由橋頭區公所辦理採購與施工作業，期能恢復昔日光彩，帶給北高雄的民眾賞心悅目的景緻。

邱志偉表示，橋頭新市鎮計畫逐漸成形，有完善的公共設施與妥適的街廓規劃，才能吸引了大量的市民移入，各式的新建築有如雨後春筍般的湧出，更新後璀璨的彩虹橋，可展現該地區發展的新氣象，對推動「夢想橋頭，希望出頭」長遠願景，相當助益。

(中時)