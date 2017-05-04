樺薪補習班發聲明切割 與陳星僅教材合作
林奕含自縊引發網友揪出狼師，台南樺薪補習班今天下午發出書面聲明，稱該補習班2014年10月15日成立，有關陳星在該班成立前的私領域行為，均不知情。有關高雄市議員蕭永達與網路指稱陳星涉嫌染指女學生，業者表示，僅為蕭永達個人臆測，亦可能遭同業利用作為競爭手段，為捍衛聲譽，不得不出面澄清。
業者強調，補習班依法規合法設立，接受政府監督與查核，但針對教師審核部分，強調並非司法檢調機關，對每位老師或同仁並無實質審查權，要對他們的私領域負責，實非能力所及。
至於該班國文科，與陳星僅有教材授權合作關係，實際是由谷懿與潘華授課，陳星並沒有在該班授課，也沒有參與業務經營。對於吳笛與翰陞遭不實指控抹黑，兩人將循法律途徑捍衛自身權益。
業者表示，體諒社會資訊混亂及公眾對社會事件真相的追求，對於過去中傷、影射言論，倘若出於關心非出於故意，雖難以苛責，但均涉及法律權益，「即日起倘無證據仍惡意詆毀、攻訐，將依法捍衛商譽。」
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