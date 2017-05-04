對抗水汙染，屏東工業區組成巡查隊

屏東工業區成立自主管理巡查大隊，維護水環境。圖為屏東工業區食品工廠重油外洩，汙染屏東市殺蛇溪，除汙人員現場以攔油棉索和吸油棉清除水面上油汙。（圖/潘建志）

屏東工業區的力厲、南王化工、崑興、燁輝屏東廠、健鼎精密鑄造等5家廠商，主動與屏東縣政府環境保護局、經濟部工業局屏東工業區服務中心，共同成立屏東工業區自主管理巡查大隊，希望營造永續環境。

殺蛇溪為屏東市重要排水，與萬年溪匯流後進入牛稠溪再流入高屏溪，流域集汙區主要為屏東長治鄉畜牧業及屏東市大部分區住宅，因沿岸下水道系統建置較慢，又因屏東工業區無建置聯合廢汙水處理設備，導致殺蛇溪水質不佳。

屏東縣政府環境保護局除針對屏東工業區內事業加強稽查外，也邀集區內事業針對區內排水渠道，進行自主巡查作業，共同守護殺蛇溪，共有5家廠商加入水汙染防治自主管理巡查大隊。

環保局長魯台營表示，針對殺蛇溪上游長治鄉區域畜牧業汙染問題，將鼓勵畜牧業者所產的糞尿肥分回歸農田，資源利用並改善水質。畜牧糞尿用作農田肥分是台灣早期農地最重要的肥分來源，也是土壤環境最友善的料源。

屏東縣是農業大縣，到處都是農場與畜牧場，要讓環境更好，一定要推動永續循環方式，另可減少水汙染防治費繳納，集農民的化肥用量。環保局希望藉由屏東工業區水汙染防治自主管理巡查大隊成立，創造更好的生活環境，也歡迎屏東工業區內更多事業體加入水汙染防治自主管理巡查大隊。

(中時)