蕭薔難過母親節 夢中見媽媽不靠觀落陰
蕭薔日前重感冒，4日頂著濃重鼻音，抱病出席黃子佼主持的公益繪畫托特包義賣活動，她先前曾被拍到和一男7天內約會4次，幫她採買食物還進出她香閏，宛如工具男友，這次生病有表現？她說：「加減啦。」坦言對方是「走得比較近的朋友」，最欣賞他個性好，新聞曝光後，她笑稱他現在出門會注意儀容，有時還會跟造型師借遮瑕膏用。
她過去曾是瓊瑤劇女主角之一，對瓊瑤近來與平家子女的紛爭，「阿姨是覺得平伯伯已沒有靈魂才會這樣。」她因為經歷了媽媽的離開，體悟身體健康非常重要，「悲莫悲於生別離，活著時盡其在我」，覺得珍惜當下最重要，若是她面對生死問題，她會選擇「不要救」，急救時一定狀況很糟了，她不接受插管，支持善終。
她媽媽前年過世，當時沒事先要求不接受侵入性治療，媽媽後來昏迷，無法插鼻胃管進食、只打點滴，醫生本來宣告媽媽要準備回家，「當時我邊哭邊回家拿媽媽的化妝品和衣服，在醫院幫媽媽化好之後，醫生一看狀況不錯，媽媽因此又多留一周」。母親節快到，她不過節只過媽媽的忌日，也沒想過用觀落陰和媽媽說話，「我相信媽媽已經去更好的地方，偶爾會在夢中見到媽媽，她變得年輕健康又瘦，已不像過世前因打太多針、腎不好造成的水腫」。
(中時)
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