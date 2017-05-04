上網學習改造槍枝 毒犯居所如鐵工廠
22歲的黃姓男子有毒品及槍砲前科，他在去年底在學甲涉嫌一起傷害案，當時他糾眾持槍恐嚇被害人，警方據報追查，發現黃男槍枝來源疑似自己改造，且還有販售牟利等行為，台南市學甲警方成立專案小組偵辦，經過4個多月跟監埋伏，在今(4)天凌晨兵分六路，逮捕黃姓男子與其他4名同夥，並在其住所起出貝瑞塔改造手槍1把，子彈5發，半成品子彈100顆及安非他命等贓物，5坪大房間內還堆滿砂輪機、鑽孔機等改造器械，就像間小型鐵工廠，訊後依槍砲、恐嚇、傷害等罪嫌送辦。
警方調查，黃男具有鐵工專長，曾在一般工廠上班，因覺得工資太低，竟然異想天開，上網搜尋槍枝改造教學，他按圖索驥，竟然就能做出殺傷力驚人的武器，且做工精細，讓警方大嘆黃男空有技術，卻用來作奸犯科。
黃男應訊時堅不吐實，表示改造槍枝只是自己用來防身及示威，但由於查獲彈藥半成品數量不少，警方懷疑黃男藏匿槍枝不只1把，將擴大偵辦，持續追查是否有其他成品已經流入市面。
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(中時)
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