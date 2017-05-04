廖文揚好投 前5局富邦僅敲1安

廖文揚今面對富邦悍將，前5局僅被敲出1支安打。(資料照 圖：統一獅球團提供)

統一獅與富邦悍將今在新莊棒球場交手，獅隊投手廖文揚，前5局投球完全壓制富邦打線，隊友也靠著安打串聯，前面5局攻下4分，取得4比0領先。

獅隊投手廖文揚，本季從二軍出發，4月底頂替受傷的林子崴進入先發輪值，此役面對富邦悍將，前5局投球僅被擊出1支安打，讓富邦打線一籌莫展。

獅隊打線此役穩定發揮，首局蘇智傑與高國慶就接連敲安先馳得點，第3局陳傑憲與林志祥又連續擊出二壘安打，攻佔得點圈，再靠著野手選擇添下1分，第5局又擊出兩支安打加上保送串起攻勢，單局又打下2分。

(中時電子報)