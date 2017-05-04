文在寅主張薩德應通過民主程序決定
據南韓《首爾新聞》5月4日報導，南韓共同民主黨總統候選人文在寅在接受美國《華盛頓郵報》採訪時表示，部署薩德必須通過民主程序決定，這樣才有助於韓美兩國戰略同盟的鞏固。文在寅表示同意美國總統川普向北韓施壓及制裁。
文在寅就駐韓美軍在南韓大選前夕突擊部署薩德一事表示，雖然此舉並未對大選造成實質性影響，但是仍有干涉南韓大選之嫌。南韓政府不應在沒有任何民主程序、不評估後續環境影響、且未舉辦聽證會的前提下參與部署工作。文在寅呼籲美國尊重南韓的民主主義，他說，若此事發生在美國，美國會在未經國會批准的情況下允許單方面推進部署工作嗎？如果南韓有足夠的時間走民主程序，美國將獲得南韓更大的信任。
文在寅表示，韓美同盟是南韓民主主義與國家安保的重要根基，若當選總統不會調整韓美同盟關係。但他強調在朝鮮半島問題上南韓政府應擁有主導權，並表示同意且支持川普在北韓問題上的強硬態度。
(旺報)
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