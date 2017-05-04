要求媒體噤聲、日創社得標 背後黑手指向他
女作家林奕含輕生案，意外扯出捲入此案的補教名師陳星所開設公司竟以小規模得標許多政府標案，有網友就發現政大廣告系教授賴建都與陳星關係密切，更是衛生署媒體公關專家諮詢小組召集人，立委也質疑衛福部要求媒體噤聲可能與此有關。
陳星所經營的日創社以500萬元資本額，在近幾年獲得政府上億標案引發大眾質疑，有網友發現政大廣告系教授賴建都與陳星妻子謝如玉是臉書好友，曾參與日創社所辦理的研究計畫，同時也是中油油來遊去月刊的評選委員之一。
深入調查此案的立委林俊憲也在臉書上質疑，這位教授身為公部門標案的評委，時常評選來標案的日創社，平日竟還推薦學生去日創社實習，自身更參與日創社的商業活動，以及和陳國星妻子謝如玉在臉書上互為朋友，有所聊天往來。這樣合宜嗎？
而賴建都教授身為衛生署媒體公關專家諮詢小組召集人也讓林俊憲懷疑，「衛福部、標案、要媒體噤聲、日創社、陳國星、謝如玉，透過這個教授，就全兜在一起了。」此外，林俊憲也在節目中提到另外三位教授經常出現在日創社所投標案當評委，分別是韓姓、蕭姓、陳姓評委。
賴建都則對媒體表示自己並不認識陳星，未來也將不會與日創社再有往來。
(中時電子報)
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