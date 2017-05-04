陳鴻文9局挨轟虛驚一場 中信3：2勝桃猿

中信兄弟洋投肯恩，主投8局失1分拿下優質勝投。(圖：CPBL資料照)

更新戰果21:35 )中信兄弟9局上派有名無實的「終結者」陳鴻文上場救援，結果挨朱育賢敲出1發陽春炮，所幸虛驚一場，最終在先發洋投肯恩主投8局只失1分帶領先下，以3比2氣走桃猿。

中信兄弟今晚(4日)在斗六球場迎戰Lamigo桃猿，第2、5局對桃猿投手王溢正發揮密集火力，攻下3分，前5局結束暫以3比0領先。

中信兄弟先發投手肯恩，此役靠著最快154公里封鎖桃猿攻勢，前5局讓對方擊出3支零星安打，無失分，直到8局上才被林承飛與郭嚴文擊出2支安打，失去此役唯一的1分。

肯恩投完第8局退場，換上陳鴻文救援，不料2出局後被朱育賢敲出陽春炮，被追成3比2只領先1分，所幸陳鴻文沒再放火，順利解決對方此役最後1名打者，助中信兄弟守住此役勝利。

(中時電子報)