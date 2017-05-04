70歲民族英雄 前進柬埔寨做公益
年近70歲的導演梁修身暫拋國軍形象劇《最好的選擇》拍攝工作，前進柬埔寨拚公益。去年他考上政大EMBA碩士班，雖是高齡的「老學生」，但行動力不輸年輕人，他與EMBA同學及希望之芽公益團體擔任發起人，這兩天帶著數10位中西醫的醫生、志工們到柬埔寨菠蘿棉省進行四天三夜的義診，他第一次到海外參與慈善工作，內心十分激動，「愛無國界、為善最樂」，並計畫接下來將到不丹、尼泊爾、斯里蘭卡等其他海外國家盡一己之力。
他們一行大約50多人帶了許多物資，包括1000包15斤裝的白米、1000支牙刷牙膏、100個書包、150付老花眼鏡、50公斤西藥，非常多的玩具、筆、禮物、衣服等，梁修身自豪老當益壯，當地氣溫高達39度，水一直喝、汗一直流，完全不用上廁所，午餐是台灣的餐廳師傅煮麵，大家圍繞在大樹下用餐，突然間傾盆大雨，人人收拾碗筷，以各式各樣姿勢和速度往教室跑，蔚為奇觀，大雨滂沱兩小時，但義診不因此間斷。
他說當地食物偏辣，大夥不習慣，「有田雞也有我們看不懂是什麼動物的料理，大家乾脆吃素，早餐也是一個饅頭解決，回台後可能會變得又瘦又更年輕了」。昨天看牙醫的小朋友特別多，不過柬國的孩子們都很勇敢，喊痛的不多，牙醫師拔了不少牙，都讓他們帶回去當紀念品，「我也看到台灣醫好的象臂女孩，這個慈善工作太有意義了」，他興奮說回台後要和兒子梁赫群、梁正群分享，有機會一定帶他們一起行善。
(中時)
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