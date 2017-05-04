怎麼看金正恩？馬英九：他雖狂但不笨
前總統馬英九今（4）日應邀到中正大學演講，探討「何謂狂人政治？」他評論北韓領導人時指出，金正恩雖然作風狂妄，但其實並不愚笨，因為他知道，一旦朝鮮半島開戰，「南韓會死傷慘重，但北韓很可能會消失」。
根據中央社報導，中正大學政治系學會今邀請馬英九到校講學，與大學生談「狂人政治與東亞局勢」，此話題也提及台灣內部面對狂人政治與東亞局勢，應採取何種思維與實質作為，他還談到新南向政策等問題。
外界視菲律賓總統杜特蒂、美國總統川普為狂人領袖，此觀察其實有很大出入。馬英九指出，他們在就職後許多政策都陸續回歸正軌，原因在於知道「選舉語言不一定切實際。」
對於頻頻導彈驚動國際視聽的金正恩，馬英九認為他雖然狂但不笨，他深知萬一發生戰爭，南韓會死傷慘重，但他統治的北韓很可能會消失。就算川普敢下令轟炸敘利亞，也不見得會對北韓採取同樣方式，美國還是希望北韓能回到談判桌上。
(中時電子報)
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