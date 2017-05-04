馬英九到嘉談狂人政治 學生讚馬英九94帥
前總統馬英九今受中正大學政治系邀約至校園談狂人政治，並指北韓領導人金正恩作法很狂，也提醒要注意北韓動態，是否會影響台灣；現場也與學生互動熱絡，並直接走下台與學生對話，讓學生驚呼很親民，也有學生當面稱讚馬英九仍相當帥氣。
中正大學政治系一發出訊息，近千位民眾立即搶票聽演講，不到1小時就搶光光，而今天演講現場也擠滿人潮，由於會中有人數控管，主辦單位也貼心為搶不到票的民眾貼心架設直播，讓在外頭的同學也能一睹馬英九風采。
馬英九在演講中指出，面對來勢洶洶的北韓，台灣一定要注意北韓的動態，他說，金正恩作風雖然狂，但其實他不笨，一旦他出手，北韓這個國家恐將從這個世界上消失，而南韓也會損失慘重，但目前觀看北韓局勢，大家仍會想辦法去解決問題。
現場馬英九與同學互動極佳，還有學生問完問題後向馬英九說，「雖然已有年紀，但現場看到仍十分帥氣」，讓馬英九笑著說，「我當場被吃豆腐呢！」，讓大家笑哈哈，場面十分歡樂。
(中時)
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