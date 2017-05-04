陳傑憲連17戰敲安 稱職擔任開路先鋒
統一獅陳傑憲，本季擔任獅隊開路先鋒，打擊狀況火燙，至今連16場安打，今面對富邦悍將，第二打席又擊出二壘安打，繼續延續紀錄來到17場，他說：「運氣啦！，有時候2好球會用碰的幸運形成安打。」
陳傑憲去年球季進入職棒後，從業餘時期的外野守備，轉任到游擊手，有時守備會發生小瑕疵，他坦言，去年會因守備發生失誤，整場比賽都在想，導致心情沮喪，今年教練團改組，提醒自己就算發生失誤，下一球做好就好，壓力也比較不這麼大，也讓今年打擊發揮能夠更加穩定。
陳傑憲也提到，今年球隊氣氛真的好，不管是連敗的時候，還是連勝期間，球隊氣氛都很棒，就像是當時自己在中華培訓隊相同，大家相處都很愉快。
目前累積連續17場安打，安打數在賽前也僅僅落後給中信兄弟的蔣智賢，不過陳傑憲表示，自己不會去設定要爭取什麼獎項，就是順其自然。
(中時電子報)
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