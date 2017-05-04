黃昭堂紀念公園填土有垃圾 地方驚訝擋下
位於台南市七股龍山的黃昭堂紀念公園上個月21日進行動土典禮後開始興建，當時台南市長賴清德、高雄市長陳菊等人都曾參與儀式，近日正在進行地基填土作業，今(4)天下午一台台大卡車載來土方排隊等著施作，沒想到竟被當地民眾發現土方中有混凝土塊、樹枝、磚頭、垃圾等，深怕是「廢土」，趕緊通報，市議員陳朝來、里長王文財等人到場關切，立刻「擋駕」，要求相關單位立即停止施工。
龍山里里長王文財表示，這個公園建設地方上爭取很久，能夠興建民眾都很期待，但如果用「垃圾」來當地基，感覺實在很不好，希望能給個說法。
承辦工程的七股區公所立刻派員到場了解，農建課課長表示，這些土方是向南市水利局申請的，來源是整治排水清淤的土方，工程已經進行3天，前2天未發現異常狀況，在今天的車次才發現土方內有不明雜物。
七股區區長莊名豪表示，目前將先停工，通知環保局採樣後確定沒有汙染，並徵得地方同意後，清除雜物再行施工。
(中時)
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