世間情變 陳子玄爆婚前劈腿

本土劇女星陳子玄曾在三立《世間情》演恰北北金佩芳，獲封「失控姊」，當時劇中她和董舜豪演一對分分合合的情侶，陳建隆則是介入者，今有媒體報導，指3人戲外也有一段糾葛的感情，陳子玄當時先與董舜豪交往，後來才跟陳建隆在一起，不過劈腿半年後，陳子玄想跟陳建隆定下來，才甩了董舜豪。陳子玄之後和陳建隆瞞婚，就是因劈腿才如此低調，董舜豪受到打擊崩潰痛哭，因此和劇組解約。

陳子玄稍早剛錄完中天《麻辣天后傳》節目，她產後第一次錄影，沒想到就飛來這樁新聞，她極力否認和董舜豪交往過，「我很錯愕，不知道怎麼會有這個消息，那時候和陳建隆交往沒公開，是因為經紀公司覺得我和董舜豪搭檔的『裕佩戀』很紅，怕我一公開戀情會模糊焦點，其實公司都知道我和陳建隆交往，和陳建隆結婚時沒第一時間公開，是因為我們都沒錢，所以沒宴客。」

她喊冤「我結婚時，網友也是說怎麼不是跟董舜豪」，林建隆也替老婆說話，他說以現實層面分析，論年紀、背景、學歷、顏值，董舜豪都贏過他，「我老婆要選也是選董舜豪，怎麼會選我這個台客，可能觀眾還在回味《世間情》，是觀眾的念力希望『裕佩戀』繼續發展嗎？」他說這則新聞很「莫名其妙」，他和陳子玄當小說看，笑一笑就過了。

陳建隆說，現在最重要的是剛出生快兩個月的兒子「恩恩」患有喉頭軟化症，兒子剛出生時得肺炎，一度半夜缺氧休克、嘴唇發黑，剛滿月就做心臟急救，最近醫生告訴夫妻倆要一起上課，幫兒子復健，醫生也說可能要戴六個月的呼吸器，兒子的健康才是他們最擔憂在意的。

(中時)