高球「長春1哥」盧建順 南區傳承賽再拔頭籌

盧建順南區傳承66桿搶頭香。(TSPGA提供資料照)

2017南區長春熱血傳承公開賽今天（4日）在台南的南寶高爾夫俱樂部展開首回合，衛冕的職業球員盧建順打出低於標準桿六桿的66桿，領先群雄；去年滿50歲考上長春職業選手的黃建忠打出個人生涯最低桿67桿，以1桿之差，暫居第2；詹旺根以68桿暫列第3，明天進行最後1回合決賽爭冠。

林根基與徐國雄同以3桿之差的69桿，暫並居第四位。張宏達70桿，暫居第6；葉彰明丶杜錦豊與陳榮興同以71桿暫並列第7。

業餘青少年選手黃韋豪以高於標準桿1桿的73桿，在業餘組成績最佳。

由台灣長春職業高爾夫協會（TSPGA）主辦的「2017南區長春熱血傳承公開賽」，總獎金60萬元，冠軍可得9萬元，亞軍為4.5萬元。此次共有100位選手參賽，其中有94位長春組職業球員及6位業餘青少年球員。

盧建順今天鐵桿與推桿皆準，全場抓下1鷹及6隻小鳥與2柏忌，他是自第1洞出發，先在第2丶4丶5及第7洞都是4桿洞發揮鐵桿及推桿準度，4洞都是距洞3至6呎的小鳥推桿，在第9洞5桿長洞，2桿打上果嶺，距洞36呎，一記精采長推漂亮獵下老鷹，前9洞交出30桿；後9洞有賺有賠，在第13及第16洞各抓1鳥，但是在第10洞切桿失手太輕丶第14四洞3推，吃下2個柏忌，交出36桿。

盧建順表示，他今天換新木桿，使用一支日本品牌新的1號開球木桿，是仰德集團董事長許育瑞「寶劍贈英雄」送給他的，感覺很好，開球距離比較遠，多了20碼，接近290碼，讓他特別高興。

他並提及，今天南寶球場的天氣超好，稍嫌炎熱，球道狀況非常好，果嶺也保養得很好，速度適中，打起來很順暢。

首次打進領先組的黃建忠今天推桿準，木桿也好，抓下5隻小鳥，無柏忌，5洞小鳥有3個洞是5桿長洞，其中第2洞2桿打在果嶺邊，2推進洞抓鳥；第10洞1切1推，25呎長推進洞也射下小鳥，是18洞最長的推桿；第16洞也是1切1推，14呎1推進洞，小鳥手到擒來。

另外，第1洞在距旗9碼外，直接切桿進洞，漂亮抓鳥；而第7洞開球進沙坑，卻救球上果嶺距洞5呎，1推進洞再打下小鳥，前9洞33桿，後9洞34桿。

(中時電子報)