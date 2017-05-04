靠農耕走出低潮 王瓊珊製蝶豆花夢幻蛋糕

王瓊珊用蝶豆花做出相當夢幻的蛋糕，還一度被以為是用紙黏土做的。（高錦如攝）

王瓊珊利用蝶豆花獨特的天然色素做出夢幻蛋糕，一度被以為是用紙黏土做的。（高錦如攝）

曾經歷低潮的嘉義縣梅山鄉人王瓊珊，靠著農耕轉移注意力，慢慢重新迎向陽光，也因曾為保險員看太多生老病死，認為養生很重要，致力於研發各種養生食品，不僅為住家小巷帶來工作機會也帶來商機。

王瓊珊曾是收入豐厚的保險員，卻在巔峰時期遭遇家人因罹癌去世、經歷許多人生起伏，還萌生自殺念頭。

也因曾待過保險業，王瓊珊說，看太多生老病死，又逢家人罹癌去世，認為飲食相當重要，因此積極研發養生商品，參考市面養生作物後，決定以「薑黃」來做為養身基底，並添加紅棗、堅果等多種穀類，作出養生食品。

最近則透過朋友介紹，得知蝶豆花有著特殊的天然色素，並開始鑽研蝶豆花相關養生食品，王瓊珊說，由於自己有作麵包基礎，因此在上周就研發出蝶豆花蛋糕、湯圓、吐司等系列商品，也因顏色相當夢幻，作出來的蛋糕還一度被以為是用紙黏土製作，她笑著說，最大的收穫就是忙得很快樂。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)