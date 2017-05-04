靠農耕走出低潮 王瓊珊製蝶豆花夢幻蛋糕
曾經歷低潮的嘉義縣梅山鄉人王瓊珊，靠著農耕轉移注意力，慢慢重新迎向陽光，也因曾為保險員看太多生老病死，認為養生很重要，致力於研發各種養生食品，不僅為住家小巷帶來工作機會也帶來商機。
王瓊珊曾是收入豐厚的保險員，卻在巔峰時期遭遇家人因罹癌去世、經歷許多人生起伏，還萌生自殺念頭。
也因曾待過保險業，王瓊珊說，看太多生老病死，又逢家人罹癌去世，認為飲食相當重要，因此積極研發養生商品，參考市面養生作物後，決定以「薑黃」來做為養身基底，並添加紅棗、堅果等多種穀類，作出養生食品。
最近則透過朋友介紹，得知蝶豆花有著特殊的天然色素，並開始鑽研蝶豆花相關養生食品，王瓊珊說，由於自己有作麵包基礎，因此在上周就研發出蝶豆花蛋糕、湯圓、吐司等系列商品，也因顏色相當夢幻，作出來的蛋糕還一度被以為是用紙黏土製作，她笑著說，最大的收穫就是忙得很快樂。
★再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。