爆戀小吳亦凡後 邱淑貞愛女曬美腿晉升慈善女神

沈月曬美腿拍攝慈善廣告。（圖／翻攝自yuetyuetxx IG）

沈月分享妝髮造型中的照片。（圖／翻攝自yuetyuetxx IG）

女兒被傳戀愛，邱淑貞大方說「她都15歲啦」。（圖／達志影像）

香港性感女神邱淑貞與沈嘉偉結婚18年，育有三個漂亮女兒，日前15歲大女兒沈月被狗仔追拍約會貌似吳亦凡的混血帥男，令粉絲十分心碎，幸好獲得邱淑貞發聲支持：「她都15歲啦」，一掃被老媽責罵陰霾的沈月今(4日)再度現身IG，分享拍廣告側拍，可見她露出甜美笑容、曬出美腿，十分有大將之風。

沈月先前在中環被媒體拍到與男性友人約會，兩人發現有鏡頭後便開始抱頭鼠竄，記者追問沈月是否讓媽媽知道交男友，她更一臉驚慌，最後跟男友逃進戲院後門離開，而邱淑貞隨後淡定表示見過女兒的朋友，也稱沈月已15歲了，似乎有意放手。

危機解除後，今沈月PO照透露為UNICEF拍廣告，她先秀出自己準備妝髮中的照片，之後又換上一襲白色飄逸洋裝，手拿紙飛機、露出甜美笑容進行攝影工作，網友則大讚她美到令人窒息，港媒報導，沈月表示自己從小從母親身上學習到感恩、行善，4歲時第一次捐錢便是捐給UNICEF，這回有機會替該機構站台，可說是意義非凡。

(中時電子報)