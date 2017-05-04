爆戀小吳亦凡後 邱淑貞愛女曬美腿晉升慈善女神
香港性感女神邱淑貞與沈嘉偉結婚18年，育有三個漂亮女兒，日前15歲大女兒沈月被狗仔追拍約會貌似吳亦凡的混血帥男，令粉絲十分心碎，幸好獲得邱淑貞發聲支持：「她都15歲啦」，一掃被老媽責罵陰霾的沈月今(4日)再度現身IG，分享拍廣告側拍，可見她露出甜美笑容、曬出美腿，十分有大將之風。
沈月先前在中環被媒體拍到與男性友人約會，兩人發現有鏡頭後便開始抱頭鼠竄，記者追問沈月是否讓媽媽知道交男友，她更一臉驚慌，最後跟男友逃進戲院後門離開，而邱淑貞隨後淡定表示見過女兒的朋友，也稱沈月已15歲了，似乎有意放手。
危機解除後，今沈月PO照透露為UNICEF拍廣告，她先秀出自己準備妝髮中的照片，之後又換上一襲白色飄逸洋裝，手拿紙飛機、露出甜美笑容進行攝影工作，網友則大讚她美到令人窒息，港媒報導，沈月表示自己從小從母親身上學習到感恩、行善，4歲時第一次捐錢便是捐給UNICEF，這回有機會替該機構站台，可說是意義非凡。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。