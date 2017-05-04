全台首次！ 玉里鎮代會主席補選記名投票

補選結果出爐，由張明慧當選主席，副主席則由葉微琪當選。(楊漢聲翻攝)

花蓮縣玉里鎮民代表會主席與副主席因涉及「搓圓仔湯」遭解職，鎮代表會4日上午舉辦主席及副主席補選，最後由鎮民代表張明慧當選主席，副主席則由葉微琪當選，而這次補選也是立院去年修改地方制度法後，全台首次記名投票選舉。

(中時)